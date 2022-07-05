Bedelli askerlik ücreti 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu ortaya çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte yeni memur aylık katsayısı 0,333603 olarak belirlenmesinin ardından milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik ücretinde tablo netleşti. Peki, 2022 Bedelli askerlik kaç TL? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar?

2022 BEDELLİ ASKERLİK KAÇ TL?

Açıklanan memur aylık katsayısıyla birlikte milyonlarca gencin beklediği bedelli askerlik ücreti de netleşti. Bedelli askerlik ücreti kanunda belirtildiği şekilde 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu belirleniyor.

Buna göre, 2022 yılının temmuz ayından aralık ayına kadar uygulanacak olan bedelli askerlik ücreti 80 bin 64 lira olacak. Bedelli askerlik tutarı her yıl ocak ve temmuz ayında yeniden belirleniyor.