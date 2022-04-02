Ramazan ayının başlaması ile beraber ikramiye konusu gündeme geliyor. Geçen yıl 1.100 lira olan ikramiye 2022 bayram ikramiyesi ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2022 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve bayram ikramiyesini kimler alıyor araştırılıyor. Bu sene bayram ikramiyesi ne kadar oldu emekliler tarafından gündeme geliyor. 2022 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir..

2022 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan bayramı öncesi verilen bayram ikramiyeleri bu sene ne zaman verileceği gündeme geliyor. 2022 Ramazan bayramı 2 Mayıs'ta başlıyor. Bilindiği üzere ikramiyeler bayram öncesi veriliyor.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

2021 senesinde 1.000 lira olan ikramiye bu sene ne kadar olacağı merak ediliyor. Zam beklenen bayram ikramiyelerine henüz net bir açıklama gelmemiştir.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALIYOR?

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

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