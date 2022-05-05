Dört aylık enflasyon kaç oldu? 2022 aylara göre enflasyon raporu AÇIKLANDI! 4 ve 5 aylık toplam enflasyon oranı

2022 aylara göre enflasyon raporunun yayımlanması sonrası 4 aylık enflasyon kaç oldu sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer aldı. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti. İşte 4 ve 5 aylık enflasyon raporları...

4 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLDU?

Yıllık en düşük artış %18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,23 ile giyim ve ayakkabı, %27,73 ile eğitim ve %35,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %77,64 ile ev eşyası oldu.

Enflasyon Nisan ayında yüzde 7,25 çıktı. Memurlar için 4. aydan yüzde 24,21 enflasyon farkı oluştu.

OCAK AYI ENFLASYON ORANI

TUİK'in açıkladığı rakama göre ocak ayında enflasyon yüzde 11,10 artarken, yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 48,69, aylık yüzde 11,10 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

ŞUBAT ENFLASYON ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise, yıllık enflasyonu yüzde 54,44 açıklarken, şubatta yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de yüzde 7,22 arttı. ÜFE'de yıllık bazda artış yüzde 105,01 oldu. Şubat ayında yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 44,05 açıklandı.

MART ENFLASYON ORANI

Mart'ta enflasyon yüzde 61.14 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.

NİSANI AYI ENFLASYON ORANI

Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 7.25 artış gösterdi ve 69.97 olarak açıklanmasının ardından, kira artış oranları da belli oldu. Mayıs ayı kira artış oranı 34.36 olarak belirlendi.

AYLIK TÜFE'YE GÖRE 2 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, %1,31 ile sağlık ve %2,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7,43 ile konut, %6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu. Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %57,20 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %5,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,88, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %30,87 artış gerçekleşti.

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