2022 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF soru ve cevapları yayınlandı mı?

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci 12-13 Kasım'da gerçekleşen Vize sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere AUZEF açıköğretim vize sınavları 12 Kasım ile 13 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını ne zaman açıklanacağını merak ediliyor. Peki, AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, final sınavları hangi tarihte yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilir? Detaylar haberimizde...

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF güz dönemi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşmedi tahminlere göre sonuçlar sınavdan sonraki 15 gün içerisinde açıklanacak.

AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

AUZEF soru kitapçıkları ile ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden yapılan açıklamada "12-13 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan ara sınavın (vize) tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş zamanlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından aynı gün (13 Kasım 2022) saat 23.59 itibarıyla başlayacak ve 15 Kasım 2022 saat 23.59'da (2 iş günü) sona erecektir.

Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır. Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayınlanacaktır." denildi.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları açıklandığında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILICAK?

İstanbul ünivertesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 Eğitim Öğretim yıllıGüz dönemi Bitirme (FİNAL) Sınavları 24-25 Aralık 2022 tarihide yapılacak. Bütünleme sınavları ise04 Şubat - 05 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşecek.