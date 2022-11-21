2022 AUZEF ara sınav sonuçlarını ne zaman açıklanacak? AUZEF ders geçme notu kaç?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarını 13-14 Kasım 13 Kasım Cumartesi ve 14 Kasım Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. Peki, AUZEF ara sınav sonuçlarını ne zaman açıklanacak? AUZEF soru ve cevapları yayınladı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Auzef Vize sınavına sonuçlarına yönelik araştırmalar sınavın üzerinden bir hafta geçmesinden sonra yeniden araştırma konusu oldu. Sınava giren binlerce aday sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak merak ediyor. Peki , Auzef Vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF soru ve cevap kağıdı yayınlandı mı? AUZEF ders geçme notu kaç? Detaylar haberimizde...

AUZEF VİZE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF vize sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz herhangi bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Ancak önceki dönemler baz alındığında 2022 AUZAF güz dönemi vize sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sınavların 12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildiği göz önüne alındığında ise sonuçların kasım ayının son günlerinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

2022 AUZEF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

AUZEF tarafından yapılan açıklamada "Sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından aynı gün (13 Kasım 2022) saat 23.59 itibarıyla başlayacak ve 15 Kasım 2022 saat 23.59'da (2 iş günü) sona erecektir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır. Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır." İfadelerine yer verildi.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

4-5 Haziran tarihlerinde uygulanan sınavlarda ter döken binlerce öğrenci finallerden geçmenin hayalini kurarken AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı merak ediyor. AUZEF sonuçları açıklanmadı. Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarınızı https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebileceksiniz.

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor.