2022 asgari ücret ne zaman açıklanmıştı? 2022 Net bürüt asgari ücret ne kadar?

Çalışma hayatında yer alan kişilerin odak noktasında asgari ücret miktarı alıyor. Asgari ücret işçilerin gereksinimlerini karşılayabileceği en düşük ücrettir. Bunun anlamı işverenin asgari ücret altında ödeme yapamayacağıdır. Peki, 2022 Asgari ücret zam oranı ne zaman belli oldu? 2022 Net bürüt asgari ücret ne kadar? Bürüt maşın içinde neler var? 2021 yılı asgari ücret ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Minimum ücret olarak geçen asgari ücret, işverenlerin personellerine verebileceği en düşük ödemedir. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret çalıştığı işkolu hangisi olursa olsun bir işçiye asgari ücretten verilememesi anlamına gelir. Peki, 2022 Asgari ücret zammı ne zaman belli oldu? 2022 Net bürüt asgari ücret ne kadar? Bürüt maşın içinde neler var? 2021 yılı asgari ücret ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLDU?

2022 yılında, 1 Aralık'ta başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının neticesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücreti 16 Aralık 2021 tarihinde duyurmuştu. Yeni Asgari Ücret, 4 bin 253 lira olarak açıklanırken 2022'nin ilk yarısında asgari ücrete gelen zam yüzde 50,54'e ulaşmıştı. Aynı zamanda 2022 yılı ve sonrası için asgari ücrette gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret aylık 1 Ocak 2022- 30.06.2022 tarihleri arasında brüt 5.004,00 TL, net 4.253,4.- TL olarak açıklandı.

BÜRÜT MAŞI İÇİNDE NELER VAR?

Brüt maaş, kısaca çalışanın aylık kazancından kesintiler yapılmadan önceki maaşıdır. En basit haliyle brüt maaş hesaplaması Brüt Maaş = Net Maaş + SGK primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi kullanılarak yapılır.

2022 NET BÜRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Brüt asgari ücret: 6.471 TL

Net asgari ücret: 5.500TL

Asgari ücretin işverene maliyeti: 7.600,43 TL

2021 YILI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2021 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulandı.