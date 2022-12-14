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2022 asgari ücret ne zaman açıklandı? Geçen yıl asgari ücret ne zaman, hangi tarihte açıklandı?

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2022 asgari ücret ne zaman açıklandı? Geçen yıl asgari ücret ne zaman, hangi tarihte açıklandı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki yıl geçerli olacak ücretin belirlenmesi için toplanırken vatandaşlar tarafından 2022 asgari ücret ne zaman açıklandı? Sorusu, merak edilmeye başlandı. Peki, 2022 asgari ücret ne zaman açıklandı? Geçen yıl asgari ücret ne zaman, hangi tarihte açıklandı?

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Aralık ayı ile beraber yüksek enflasyon karşısında giderek eriyen asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı gündem olmaya başladı. Asgari ücretin ne zaman açıklanacağını merak eden birçok kişi, tahminde bulunmak amacı ile 2022 asgari ücret ne zaman açıklandı? Ve Geçen yıl asgari ücret ne zaman, hangi tarihte açıklandı? Sorusunu araştırıyor. Peki, 2022 asgari ücret ne zaman açıklandı? Geçen yıl asgari ücret ne zaman, hangi tarihte açıklandı?

2022 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2022 yılında asgari ücret zammı, Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 asgari ücreti 16 Aralık 2021 tarihinde duyurulmuştu. Buna göre 2023 asgari ücret zammının aralık ayının üçüncü haftası içerisinde açıklanması bekleniyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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