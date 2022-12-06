2022 AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavına giriş belgesi nasıl alınır?

Milyonlarca öğrencinin gireceği AÖF sınavları hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı. Yıl sonu ortalamasına %30 etki edecek vize sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınavı kaç dakika sürüyor? Sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2022-23 güz dönemi Vize sınavları öncesinde sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyordu. Üniversiteden yapılan yapılan açıklama sonrasında sınav giriş yerleri beli oldu. Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınavı kaç dakika sürüyor? Detaylar haberimizde...

AÖF GÜZ DÖNEMİ 2022 SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim 2021 – 2022 güz dönemi vize sınavı 10-11 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Sınav giriş yerleri belli olduğunda haberimizde yer alacak.

AÖF SINAVINA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda AÖF sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. AÖF sınav giriş belgeleri anadolu.edu.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. e-Devlet giriş seçeneği ya da öğrenci şifreleriyle sisteme giriş yapan öğrenciler sınav belgelerini alabilecekler.

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.