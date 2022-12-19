2022 AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak? AÖF görevli ücretleri ne kadar?

Açık Öğretim Fakültesi sınavlarında salon başkanı, gözetmen ve bina sorumlusu olarak görev alan vatandaşlar, AUGİS görevli başvuru tarihlerinin yanında AUGİS görevli ücretleri ne kadar olduğunu da merak ediliyor. Peki, AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak? AÖF görevli ücretleri ne kadar? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Açıköğretim fakültesi 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleşen AÖF sınavında gözetmen ve bina sorumlusu olarak yer alan öğretmenler, AÖF görevli ücretlerinin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak? AÖF gözetmen ücretleri ne kadar? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

AÖF GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF sınavlarında görevli Bina Sınav Sorumlusu 280 TL, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL, Salon Başkanı 200 TL, Gözetmen 170 TL ücret alıyor.

AÖF GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?



Sınav ücretlerinin yatacağı net tarih açıklanmadı. Görevli ücretlerine dair detaylar, https://augis.anadolu.edu.tr/#... üzerinden takip ediliyor.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 10-11 Aralık 'ta gerçekleştirildi.

2022-2023 eğitim yılı AÖF Güz Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir. Bu kapsamda AÖF final sonuçlarının 25 Aralık tarihine kadar açıklanması bekleniyor.