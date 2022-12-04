2022 Altın Kelebek ödülleri kazananlar listesi! 48. Altın Kelebek ödüllerini kimler kazandı?

48. Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu. 2022 Altın Kelebek ödüllerini kimler kazandı merak ediliyor. Birbirinden ünlü isimlerin bir arada oldukları Altın Kelebek ödülleri kimin kazandığı gündeme geliyor. Peki, 48. Altın Kelebek ödüllerini kimler kazandı? 2022 Altın Kelebek ödülleri kazananlar listesi!

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ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİNİ KİMLER KAZANDI?

48.Pantene Altın Kelebek Ödülleri Yıldızı Parlayanlar - Nilsu Berfin Aktaş

48.Pantene Altın Kelebek Ödülleri - Yıldızı Parlayanlar - Özgü Kaya

48.Pantene Altın Kelebek Ödülleri - Yıldızı Parlayanlar - Su Burcu Yazgı Coşkun

48.Pantene Altın Kelebek Ödülleri - Yıldızı Parlayanlar - Taro Emir Tekin

En İyi Kadın Oyuncu - Pınar Deniz (Yargı / Kanal D)

En İyi Erkek Oyuncu - Kaan Urgancıoğlu (Yargı / Kanal D)

ALTIN KELEBEK HANGİ ALANLARDA ÖDÜL VERİLECEK?