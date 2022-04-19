Akademik kariyer yapmak isteyen adayların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan ALES sınavı sonuçları ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyor. ALES her yıl ÖSYM tarafından yapılan ve yılda iki defa uygulanan bir sınavdır. 2022 ALES sonuçları ne zaman açıklanır sorusu gündeme geliyor. 2022 ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM tarafından açıklama geldi! Detaylar haberimizdedir…

2022 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ALES 2022/1 sınav sonuçları için tarih ÖSYM tarafından verildi. ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenecek. ALES sınav sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacaktır.

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