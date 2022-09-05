2022 Ağustos enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç? Ağustos ayı TEFE - TÜFE, kira artış oranı belli oldu mu?
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2022 Ağustos enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç olduğu merak ediliyor. Ağustos ayı TEFE - TÜFE, kira artış oranı belli oldu mu sorusu araştırılıyor. Peki, 2022 Ağustos enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç? Ağustos ayı TEFE - TÜFE, kira artış oranı belli oldu mu?
TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı. 2022 Ağustos enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç merak ediliyor. Ağustos ayı TEFE - TÜFE, kira artış oranı belli oldu mu soruları gündeme geliyor. 2022 Ağustos enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç? Ağustos ayı TEFE - TÜFE, kira artış oranı belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…
2022 AĞUSTOS ENFLASYON ORANI NE KADAR?
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %27,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %116,87 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,78 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %7,01 ile sağlık oldu.
2022 yılı Ağustos ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 16 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
AĞUSTOS AYI TEFE - TÜFE, KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?
TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre %41,95, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %47,31 olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2022— tuik.gov.tr (@tuikbilgi) September 5, 2022
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %143,75, aylık %2,41 artt
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