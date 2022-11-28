2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav yerleri açıklandı mı? Sınav ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Aralık'ta uygulanacak olan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'na (2022-Arabuluculuk) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara merak ediyor. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav yerleri açıklandı mı? Sınav ne zaman yapılacak? sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav yerleri açıklandı mı? Sınav ne zaman yapılacak? Sınav nasıl olacak? İşte tüm merak edilenler...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Aralık'ta uygulanacak olan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'na (2022-Arabuluculuk) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Peki, Adaylar Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav yerleri açıklandı mı? Sınav ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

ADALET BAKANLIĞI ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 04 Aralık 2022 tarihinde yurt genelinde uygulanacak olan 2022-Arabuluculuk Sınavı için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI MI?

04 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak olan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'na (2022-Arabuluculuk) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 24 Kasım 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

ARABULUCULUK SINAVI NASIL OLACAK, PUAN NASIL HESAPLANACAK?

2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 60 çoktan seçmeli sorudan oluşacak. Adayların, testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Adayların, testten aldıkları ham puan kullanılarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacak. Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacak.