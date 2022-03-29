2022/5 tercih sonuçları ve atama sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022/5 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama
- Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı atamasının yapılmasını bekleyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.2022/5 tercih sonuçları ve atama sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022/5 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama
2022/5 tercih sonuçları ve atama sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, ÖSYM 2022/5 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama
ÖSYM 2022/5 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'na 10 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Duyuru'da aşağıdaki ifadelere yer verildi;
"KPSS-2022/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
15 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"
SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ