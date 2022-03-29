2022/5 tercih sonuçları ve atama sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022/5 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama

2022/5 tercih sonuçları ve atama sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, ÖSYM 2022/5 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama

ÖSYM 2022/5 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'na 10 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Duyuru'da aşağıdaki ifadelere yer verildi;

"KPSS-2022/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

15 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

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