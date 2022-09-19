2022-23 Spor Toto Süper Lig Fikstürü! İşte Süper Lig'de haftanın maçları!
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2022-23 Spor Toto Süper Lig Fikstürü! Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde ve düşme hattında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kıran kırana mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de oynana her maç büyük önem taşarken önümüzdeki hafta hangi maçların oynanacağı merak konusu oldu. İşte Hafta hafta 2022-23 Spor Toto Süper Lig Fikstürü
2022-23 Spor Toto Süper Lig Fikstürü! 19 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de büyük mücadele tüm hızıyla sürüyor. Büyük mücadeleye sahne olan Spor Toto Süper Lig'de her maç şampiyonluk ve küme düşme hattını doğrudan etkiliyor. Bu bağlamda bu hafta hangi maçların oynanacağı en çok merak edilen konular arasında yer almakta. İşte Spot Toto Süper Lig'in hafta hafta lig fikstürü!
2022-23 SPOR TOTO SÜPER LİG FİKSTÜRÜ!
8. Hafta Süper Lig Maçları
- 1 Ekim Cumartesi | Saat 14:30 | Kasımpaşa - Gaziantep FK
- 1 Ekim Cumartesi | Saat 17:00 | Ankaragücü - Medipol Başakşehir
- 1 Ekim Cumartesi | Saat 17:00 | Yukatel Kayserispor - Trabzonspor
- 1 Ekim Cumartesi | Saat 20:00 | Adana Demirspor - Galatasaray
- 2 Ekim Pazar | Saat 14:30 | Alanyaspor - Giresunspor
- 2 Ekim Pazar | Saat 14:30 | Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor
- 2 Ekim Pazar | Saat 17:00 | Konyaspor - Ümraniyespor
- 2 Ekim Pazar | Saat 20:00 | Beşiktaş - Fenerbahçe
- 3 Ekim Pazartesi | Saat 20:00 | Vavacars Fatih Karagümrük - İstanbulspor
Fraport Tav Antalyaspor (BAY)
9. Hafta Süper Lig Maçları
- 7 Ekim Cuma | Saat 20:00 | Gaziantep FK - Adana Demirspor
- 8 Ekim Cumartesi | Saat 14:30 | İstanbulspor - Ankaragücü
- 8 Ekim Cumartesi | Saat 17:00 | Fraport Tav Antalyaspor - Konyaspor
- 8 Ekim Cumartesi | Saat 20:00 | Giresunspor - Beşiktaş
- 9 Ekim Pazar | Saat 14:30 | Ümraniyespor - Yukatel Kayserispor
- 9 Ekim Pazar | Saat 17:00 | Atakaş Hatayspor - Alanyaspor
- 9 Ekim Pazar | Saat 20:00 | Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük
- 10 | Ekim Pazartesi | Saat 20:00 | Trabzonspor - Kasımpaşa
- 10 | Ekim Pazartesi | Saat 20:00 | Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor
Galatasaray (BAY)
10. Hafta Süper Lig Maçları
- 14 Ekim Cuma | Saat 20:00 | Alanyaspor - Fraport Tav Antalyaspor
- 15 Ekim Cumartesi | Saat 14:30 | Vavacars Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor
- 15 Ekim Cumartesi | Saat 17:00 | Kasımpaşa - Adana Demirspor
- 15 Ekim Cumartesi | Saat 20:00 | Yukatel Kayserispor - Galatasaray
- 16 Ekim Pazar | Saat 14:30 | Konyaspor - Gaziantep FK
- 16 Ekim Pazar | Saat 17:00 | Medipol Başakşehir - İstanbulspor
- 16 Ekim Pazar | Saat 20:00 | Beşiktaş - Trabzonspor
- 17 Ekim Pazartesi | Saat 20:00 | Demir Grup Sivasspor - Giresunspor
- 17 Ekim Pazartesi | Saat 20:00 | Ankaragücü - Fenerbahçe
Ümraniyespor (BAY)
11. Hafta Süper Lig Maçları
- 21 Ekim Cuma | Saat 20:00 | Fraport Tav Antalyaspor - İstanbulspor
- 22 Ekim Cumartesi | Saat 14:30 | Ümraniyespor - Vavacars Fatih Karagümrük
- 22 Ekim Cumartesi | Saat 17:00 | Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor
- 22 Ekim Cumartesi | Saat 20:00 | Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
- 23 Ekim Pazar | Saat 14:30 | Kasımpaşa - Yukatel Kayserispor
- 23 Ekim Pazar | Saat 17:00 | Adana Demirspor - Konyaspor
- 23 Ekim Pazar | Saat 20:00 | Galatasaray - Alanyaspor
- 24 Ekim Pazartesi | Saat 20:00 | Giresunspor - Ankaragücü
- 24 Ekim Pazartesi | Saat 20:00 | Atakaş Hatayspor - Beşiktaş
Gaziantep FK (BAY)
12. Hafta Süper Lig Maçları
- 28 Ekim Cuma | Saat 20:00 | Vavacars Fatih Karagümrük - Galatasaray
- 29 Ekim Cumartesi | Saat 14:30 | Konyaspor - Kasımpaşa
- 29 Ekim Cumartesi | Saat 17:00 | Alanyaspor - Gaziantep FK
- 29 Ekim Cumartesi | Saat 20:00 | Beşiktaş - Ümraniyespor
- 30 | Ekim Pazar | Saat 14:30 | Ankaragücü - Atakaş Hatayspor
- 30 | Ekim Pazar | Saat 17:00 | Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor
- 30 | Ekim Pazar | Saat 20:00 | İstanbulspor - Fenerbahçe
- 31 Ekim Pazartesi | Saat 20:00 | Demir Grup Sivasspor - Fraport Tav Antalyaspor
- 31 Ekim Pazartesi | Saat 20:00 | Medipol Başakşehir - Giresunspor
Trabzonspor (BAY)
13. Hafta Süper Lig Maçları
- 4 Kasım Cuma | Saat 20:00 | Kasımpaşa - Ankaragücü
- 4 Kasım Cuma | Saat 20:00 | Ümraniyespor - Alanyaspor
- 5 Kasım Cumartesi | Saat 14:30 | Giresunspor - İstanbulspor
- 5 Kasım Cumartesi | Saat 20:00 | Galatasaray - Beşiktaş
- 6 Kasım Pazar | Saat 14:30 | Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor
- 6 Kasım Pazar | Saat 17:00 | Fraport Tav Antalyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük
- 6 Kasım Pazar | Saat 20:00 | Trabzonspor - Konyaspor
- 7 Kasım Pazartesi | Saat 20:00 | Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor
- 7 Kasım Pazartesi | Saat 20:00 | Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir
Adana Demirspor (BAY)
14. Hafta Süper Lig Maçları
- 11 Kasım Cuma | Saat 20:00 | Alanyaspor - Adana Demirspor
- 11 Kasım Cuma | Saat 20:00 | Ankaragücü - Trabzonspor
- 12 Kasım Cumartesi | Saat 14:30 | Demir Grup Sivasspor - Ümraniyespor
- 12 Kasım Cumartesi | Saat 17:00 | Fenerbahçe - Giresunspor
- 12 Kasım Cumartesi | Saat 20:00 | Medipol Başakşehir - Galatasaray
- 13 Kasım Pazar | Saat 14:30 | Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK
- 13 Kasım Pazar | Saat 17:00 | İstanbulspor - Atakaş Hatayspor
- 13 Kasım Pazar | Saat 17:00 | Yukatel Kayserispor - Konyaspor
- 13 Kasım Pazar | Saat 20:00 | Beşiktaş - Fraport Tav Antalyaspor
Kasımpaşa (BAY)
15. Hafta Süper Lig Maçları
- Fraport Tav Antalyaspor - Ankaragücü
- Ümraniyespor - Medipol Başakşehir
- Galatasaray - İstanbulspor
- Trabzonspor - Fenerbahçe
- Gaziantep FK - Beşiktaş
- Adana Demirspor - Vavacars Fatih Karagümrük
- Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
- Konyaspor - Alanyaspor
- Atakaş Hatayspor - Giresunspor
Yukatel Kayserispor (BAY)
16. Hafta Süper Lig Maçları
- Demir Grup Sivasspor - Galatasaray
- Alanyaspor - Yukatel Kayserispor
- Vavacars Fatih Karagümrük - Trabzonspor
- Beşiktaş - Adana Demirspor
- Ankaragücü - Ümraniyespor
- Medipol Başakşehir - Fraport Tav Antalyaspor
- İstanbulspor - Kasımpaşa
- Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor
- Giresunspor - Gaziantep FK
Konyaspor (BAY)
17. Hafta Süper Lig Maçları
- Fraport Tav Antalyaspor - Fenerbahçe
- Ümraniyespor - Atakaş Hatayspor
- Galatasaray - Ankaragücü
- Trabzonspor - Giresunspor
- Gaziantep FK - Medipol Başakşehir
- Adana Demirspor - İstanbulspor
- Kasımpaşa - Alanyaspor
- Konyaspor - Demir Grup Sivasspor
- Yukatel Kayserispor - Vavacars Fatih Karagümrük
Beşiktaş (BAY)
18. Hafta Süper Lig Maçları
- Alanyaspor - Trabzonspor
- Vavacars Fatih Karagümrük - Konyaspor
- Beşiktaş - Kasımpaşa
- Ankaragücü - Yukatel Kayserispor
- Medipol Başakşehir - Adana Demirspor
- İstanbulspor - Gaziantep FK
- Fenerbahçe - Galatasaray
- Giresunspor - Ümraniyespor
- Atakaş Hatayspor - Fraport Antalyaspor
Demir Grup Sivasspor (BAY)
19. Hafta Süper Lig Maçları
- Fraport Tav Antalyaspor - Giresunspor
- Ümraniyespor - İstanbulspor
- Galatasaray - Atakaş Hatayspor
- Trabzonspor - Medipol Başakşehir
- Gaziantep FK - Fenerbahçe
- Adana Demirspor - Ankaragücü
- Kasımpaşa - Vavacars Fatih Karagümrük
- Konyaspor - Beşiktaş
- Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor
Alanyaspor (BAY)