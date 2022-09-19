2022-23 Spor Toto Süper Lig Fikstürü! İşte Süper Lig'de haftanın maçları!

2022-23 Spor Toto Süper Lig Fikstürü! Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde ve düşme hattında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kıran kırana mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de oynana her maç büyük önem taşarken önümüzdeki hafta hangi maçların oynanacağı merak konusu oldu. İşte Hafta hafta 2022-23 Spor Toto Süper Lig Fikstürü

2022-23 Spor Toto Süper Lig Fikstürü! 19 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de büyük mücadele tüm hızıyla sürüyor. Büyük mücadeleye sahne olan Spor Toto Süper Lig'de her maç şampiyonluk ve küme düşme hattını doğrudan etkiliyor. Bu bağlamda bu hafta hangi maçların oynanacağı en çok merak edilen konular arasında yer almakta. İşte Spot Toto Süper Lig'in hafta hafta lig fikstürü!

2022-23 SPOR TOTO SÜPER LİG FİKSTÜRÜ!

8. Hafta Süper Lig Maçları

1 Ekim Cumartesi | Saat 14:30 | Kasımpaşa - Gaziantep FK

1 Ekim Cumartesi | Saat 17:00 | Ankaragücü - Medipol Başakşehir

1 Ekim Cumartesi | Saat 17:00 | Yukatel Kayserispor - Trabzonspor

1 Ekim Cumartesi | Saat 20:00 | Adana Demirspor - Galatasaray

2 Ekim Pazar | Saat 14:30 | Alanyaspor - Giresunspor

2 Ekim Pazar | Saat 14:30 | Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor

2 Ekim Pazar | Saat 17:00 | Konyaspor - Ümraniyespor

2 Ekim Pazar | Saat 20:00 | Beşiktaş - Fenerbahçe

3 Ekim Pazartesi | Saat 20:00 | Vavacars Fatih Karagümrük - İstanbulspor

Fraport Tav Antalyaspor (BAY)

9. Hafta Süper Lig Maçları

7 Ekim Cuma | Saat 20:00 | Gaziantep FK - Adana Demirspor

8 Ekim Cumartesi | Saat 14:30 | İstanbulspor - Ankaragücü

8 Ekim Cumartesi | Saat 17:00 | Fraport Tav Antalyaspor - Konyaspor

8 Ekim Cumartesi | Saat 20:00 | Giresunspor - Beşiktaş

9 Ekim Pazar | Saat 14:30 | Ümraniyespor - Yukatel Kayserispor

9 Ekim Pazar | Saat 17:00 | Atakaş Hatayspor - Alanyaspor

9 Ekim Pazar | Saat 20:00 | Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük

10 | Ekim Pazartesi | Saat 20:00 | Trabzonspor - Kasımpaşa

10 | Ekim Pazartesi | Saat 20:00 | Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor

Galatasaray (BAY)

10. Hafta Süper Lig Maçları

14 Ekim Cuma | Saat 20:00 | Alanyaspor - Fraport Tav Antalyaspor

15 Ekim Cumartesi | Saat 14:30 | Vavacars Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor

15 Ekim Cumartesi | Saat 17:00 | Kasımpaşa - Adana Demirspor

15 Ekim Cumartesi | Saat 20:00 | Yukatel Kayserispor - Galatasaray

16 Ekim Pazar | Saat 14:30 | Konyaspor - Gaziantep FK

16 Ekim Pazar | Saat 17:00 | Medipol Başakşehir - İstanbulspor

16 Ekim Pazar | Saat 20:00 | Beşiktaş - Trabzonspor

17 Ekim Pazartesi | Saat 20:00 | Demir Grup Sivasspor - Giresunspor

17 Ekim Pazartesi | Saat 20:00 | Ankaragücü - Fenerbahçe

Ümraniyespor (BAY)

11. Hafta Süper Lig Maçları

21 Ekim Cuma | Saat 20:00 | Fraport Tav Antalyaspor - İstanbulspor

22 Ekim Cumartesi | Saat 14:30 | Ümraniyespor - Vavacars Fatih Karagümrük

22 Ekim Cumartesi | Saat 17:00 | Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor

22 Ekim Cumartesi | Saat 20:00 | Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

23 Ekim Pazar | Saat 14:30 | Kasımpaşa - Yukatel Kayserispor

23 Ekim Pazar | Saat 17:00 | Adana Demirspor - Konyaspor

23 Ekim Pazar | Saat 20:00 | Galatasaray - Alanyaspor

24 Ekim Pazartesi | Saat 20:00 | Giresunspor - Ankaragücü

24 Ekim Pazartesi | Saat 20:00 | Atakaş Hatayspor - Beşiktaş

Gaziantep FK (BAY)

12. Hafta Süper Lig Maçları

28 Ekim Cuma | Saat 20:00 | Vavacars Fatih Karagümrük - Galatasaray

29 Ekim Cumartesi | Saat 14:30 | Konyaspor - Kasımpaşa

29 Ekim Cumartesi | Saat 17:00 | Alanyaspor - Gaziantep FK

29 Ekim Cumartesi | Saat 20:00 | Beşiktaş - Ümraniyespor

30 | Ekim Pazar | Saat 14:30 | Ankaragücü - Atakaş Hatayspor

30 | Ekim Pazar | Saat 17:00 | Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor

30 | Ekim Pazar | Saat 20:00 | İstanbulspor - Fenerbahçe

31 Ekim Pazartesi | Saat 20:00 | Demir Grup Sivasspor - Fraport Tav Antalyaspor

31 Ekim Pazartesi | Saat 20:00 | Medipol Başakşehir - Giresunspor

Trabzonspor (BAY)

13. Hafta Süper Lig Maçları

4 Kasım Cuma | Saat 20:00 | Kasımpaşa - Ankaragücü

4 Kasım Cuma | Saat 20:00 | Ümraniyespor - Alanyaspor

5 Kasım Cumartesi | Saat 14:30 | Giresunspor - İstanbulspor

5 Kasım Cumartesi | Saat 20:00 | Galatasaray - Beşiktaş

6 Kasım Pazar | Saat 14:30 | Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor

6 Kasım Pazar | Saat 17:00 | Fraport Tav Antalyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük

6 Kasım Pazar | Saat 20:00 | Trabzonspor - Konyaspor

7 Kasım Pazartesi | Saat 20:00 | Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor

7 Kasım Pazartesi | Saat 20:00 | Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir

Adana Demirspor (BAY)

14. Hafta Süper Lig Maçları

11 Kasım Cuma | Saat 20:00 | Alanyaspor - Adana Demirspor

11 Kasım Cuma | Saat 20:00 | Ankaragücü - Trabzonspor

12 Kasım Cumartesi | Saat 14:30 | Demir Grup Sivasspor - Ümraniyespor

12 Kasım Cumartesi | Saat 17:00 | Fenerbahçe - Giresunspor

12 Kasım Cumartesi | Saat 20:00 | Medipol Başakşehir - Galatasaray

13 Kasım Pazar | Saat 14:30 | Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK

13 Kasım Pazar | Saat 17:00 | İstanbulspor - Atakaş Hatayspor

13 Kasım Pazar | Saat 17:00 | Yukatel Kayserispor - Konyaspor

13 Kasım Pazar | Saat 20:00 | Beşiktaş - Fraport Tav Antalyaspor

Kasımpaşa (BAY)

15. Hafta Süper Lig Maçları

Fraport Tav Antalyaspor - Ankaragücü

Ümraniyespor - Medipol Başakşehir

Galatasaray - İstanbulspor

Trabzonspor - Fenerbahçe

Gaziantep FK - Beşiktaş

Adana Demirspor - Vavacars Fatih Karagümrük

Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor

Konyaspor - Alanyaspor

Atakaş Hatayspor - Giresunspor

Yukatel Kayserispor (BAY)

16. Hafta Süper Lig Maçları

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray

Alanyaspor - Yukatel Kayserispor

Vavacars Fatih Karagümrük - Trabzonspor

Beşiktaş - Adana Demirspor

Ankaragücü - Ümraniyespor

Medipol Başakşehir - Fraport Tav Antalyaspor

İstanbulspor - Kasımpaşa

Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor

Giresunspor - Gaziantep FK

Konyaspor (BAY)

17. Hafta Süper Lig Maçları

Fraport Tav Antalyaspor - Fenerbahçe

Ümraniyespor - Atakaş Hatayspor

Galatasaray - Ankaragücü

Trabzonspor - Giresunspor

Gaziantep FK - Medipol Başakşehir

Adana Demirspor - İstanbulspor

Kasımpaşa - Alanyaspor

Konyaspor - Demir Grup Sivasspor

Yukatel Kayserispor - Vavacars Fatih Karagümrük

Beşiktaş (BAY)

18. Hafta Süper Lig Maçları

Alanyaspor - Trabzonspor

Vavacars Fatih Karagümrük - Konyaspor

Beşiktaş - Kasımpaşa

Ankaragücü - Yukatel Kayserispor

Medipol Başakşehir - Adana Demirspor

İstanbulspor - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Galatasaray

Giresunspor - Ümraniyespor

Atakaş Hatayspor - Fraport Antalyaspor

Demir Grup Sivasspor (BAY)

19. Hafta Süper Lig Maçları

Fraport Tav Antalyaspor - Giresunspor

Ümraniyespor - İstanbulspor

Galatasaray - Atakaş Hatayspor

Trabzonspor - Medipol Başakşehir

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Adana Demirspor - Ankaragücü

Kasımpaşa - Vavacars Fatih Karagümrük

Konyaspor - Beşiktaş

Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor

Alanyaspor (BAY)