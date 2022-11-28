Okulların açılmasıyla birlikte 2022-2023 yılı sömestr tatili ve ara tatil tarihleri öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan eğitim öğretim takvimiyle birlikte sömestr tatilinin bu yıl ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki, 2022-2023 Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlıyor?

Okullarda eğitim faaliyetleri geçtiğimiz hafta başlarken öğrenciler, güncel MEB takvimine ulaşmaya çalışıyor. "15 tatil ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı aranıyor. Peki, 2022-2023 Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte detaylar haberimizde...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

ARA TATİL TARİHLERİ

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.