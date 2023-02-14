2022-2023 Üniversiteler online mı ve hangi üniversiteler açılacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Okulların açılma tarihi hakkında açıklama geldi. Peki, 2022-2023 Üniversiteler online mı? Hangi üniversiteler açılacak?

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Deprem sonrası okulların açılma tarihi ertelendi. 2022-2023 Üniversiteler online mı ve hangi üniversiteler açılacağı merak ediliyor. 022-2023 Üniversiteler online mı ve hangi üniversiteler açılacak soruları gündeme geliyor. 2022-2023 Üniversiteler online mı? Hangi üniversiteler açılacak? Detaylar haberimizdedir…

2022-2023 ÜNİVERSİTELER ONLINE MI?

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde YKS'ye hazırlanan birçok öğrenci, evlerinin yıkılması ya da hasar alması nedeniyle sınava hazırlandıkları kitaplarına ulaşamazken motivasyonları da olumsuz etkilendi. İstanbul'da yaşayan bir grup üniversite öğrencisi, gönüllü olarak, YKS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz mentorluk ve kaynak kitap desteği sağlayan "12 Mentorluk" adında bir proje başlattı. Sınava hazırlanan öğrencilerin yaşadığı stresin ve zorlukların en aza indirilmesi hedeflenen proje için bir araya gelen gönüllü gençler, Maltepe'de bir okulun bilgisayar sınıfında kurdukları atölyede hazırlıklarını sürdürüyor.

HANGİ ÜNİVERSİTELER AÇILACAK?

Depremler nedeniyle üniversitelerde de uzaktan eğitime geçildi. YÖK'ten yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli Deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.