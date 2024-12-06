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2022-2023 sezonunda Türkiye'de tiyatro seyirci sayısı bir önceki sezona oranla nasıl değişmiştir?

2022-2023 sezonunda Türkiye'de tiyatro seyirci sayısı bir önceki sezona oranla nasıl değişmiştir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 2022-2023 sezonunda Türkiye'de tiyatro seyirci sayısı bir önceki sezona oranla nasıl değişmiştir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 2022-2023 sezonunda Türkiye'de tiyatro seyirci sayısı bir önceki sezona oranla nasıl değişmiştir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada2022-2023 sezonunda Türkiye'de tiyatro seyirci sayısı bir önceki sezona oranla nasıl değişmiştir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

2022-2023 SEZONUNDA TÜRKİYE'DE TİYATRO SEYİRCİ SAYISI BİR ÖNCEKİ SEZONA ORANLA NASIL DEĞİŞMİŞTİR?

A: %35,2 azalmıştır

B: %15,2 azalmıştır

C: %15,2 artmıştır

D: %35,2 artmıştır

Cevap: C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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