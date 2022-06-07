2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman başlıyor? - Haberler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Öğretmen atamalarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Bakan Özer, "Son iki atamada İstanbul'a ağırlık verdik. Özellikle okul öncesi eğitimle ilgili atamalara ağırlık vereceğiz." ifadelerini kullandı. Peki, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim yılındaki tatil programını açıkladı. 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Peki, okullar ne zaman başlıyor? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak?

2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin de yeni bilgiler veren Özer, "Ara tatilleri çok düşündük, kaldıralım mı kaldırmayalım mı? Bir değişikliğe gitmedik. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik." dedi. 2023 yılında Ramazan Bayramı tatili 21 Nisan tarihinde başlayacak.

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