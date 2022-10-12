2022-2023 MEB ara tatili ne zaman? Sorusu 2022-2023 yılı Eğitim-Öğretim dönemi hakkında en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Birçok öğrenci ve veli ara tatilinin ne zaman, hangi tarihte yapılacağını merak ediyor ve 2022-2023 MEB ara tatili ne zaman? Şeklinde araştırıyor. Peki, 2022-2023 MEB ara tatili ne zaman? 2023 Ara tatili ne zaman yapılacak?

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2022-2023 MEB ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bildirilen takvime göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk 1 haftalık ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Yapılan tatil hafta sonu ile birleştiğinden dolayı bir haftalık bir tatil olacak.

Ara tatil başlangıç tarihi : 14 Kasım Pazartesi 2022

Ara tatil bitiş tarihi : 18 Kasım Cuma 2022

15 TATİL NE ZAMAN 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak.