2022-2023 İBB burs sonuçları sorgulama ekranı! İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' kapsamında verilecek olan İBB bursu araştırılmaya devam ediyor. İstanbul'lu lisans öğrencilere tanınan burs imkanından yararlanmak isteyenler 16 Ekim'de başvuruları tamamlamıştı. Peki, 2022 - 2023 İBB burs sonuçları sorgulama ekranı! İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İBB burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine destek amacıyla burs veriliyor. Başvuruların 16 Ekim 2022 tarihlerinde sona ermesiyle gözler İBB burs sonuçlarına çevrildi. Peki, 2022 - 2023 İBB burs sonuçları sorgulama ekranı! İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...
İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl burs başvuru sonuçları Kasım ayında erişime açılmıştı. Bu sene de İBB burs başvuru sonuçlarının Kasım ayında erişime açılması bekleniyor.
İBB burs sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor. İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
Açık öğretimde okuyan öğrenciler
Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri