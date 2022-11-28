İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' kapsamında verilecek olan İBB bursu araştırılmaya devam ediyor. İstanbul'lu lisans öğrencilere tanınan burs imkanından yararlanmak isteyenler 16 Ekim'de başvuruları tamamlamıştı. Peki, 2022 - 2023 İBB burs sonuçları sorgulama ekranı! İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine destek amacıyla burs veriliyor. Başvuruların 16 Ekim 2022 tarihlerinde sona ermesiyle gözler İBB burs sonuçlarına çevrildi. Peki, 2022 - 2023 İBB burs sonuçları sorgulama ekranı! İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl burs başvuru sonuçları Kasım ayında erişime açılmıştı. Bu sene de İBB burs başvuru sonuçlarının Kasım ayında erişime açılması bekleniyor.

İBB BURS SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?

İBB burs sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor. İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRENCİLER

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri