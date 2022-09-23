Yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başladı. Öğrenciler, okullar tatil mi ve 2022-2023 eğitim öğretim tatil günleri ne zaman olduğunu araştırıyor. 23 Eylül okullar tatil mi ve bugün okullar tatil mi merak ediliyor. Peki, 2022-2023 eğitim öğretim tatil günleri ne zaman? 23 Eylül okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar yeni eğitim öğretim yılına başlarken, tatil günleri sıklıkla araştırılıyor. 2022-2023 eğitim öğretim tatil günleri ne zaman ve 23 Eylül okullar tatil mi merak ediliyor. Okullar tatil mi, bugün okullar tatil mi ve 23 Eylül okullar tatil mi soruları araştırılıyor. 2022-2023 eğitim öğretim tatil günleri ne zaman? 23 Eylül okullar tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TATİL GÜNLERİ

Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de

İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

Öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

OKULLAR TATİL Mİ?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başladı. Akademik takvime göre tatil günleri belirlenmiştir. Ancak okulların tatil olduğu durumda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuru yapılıyor.

23 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tatil günleri belirleniyor. Ancak 23 Eylül 2022 tarihine dair bir açıklama bulunmamaktadır.