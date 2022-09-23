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2022-2023 eğitim öğretim tatil günleri ne zaman? 26-27-28-29-30 Eylül okullar tatil mi?

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2022-2023 eğitim öğretim tatil günleri ne zaman? 26-27-28-29-30 Eylül okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı. Ardından, 2022-2023 eğitim öğretim tatil günleri ne zaman ve okullar tatil mi sorusu gündeme geliyor. Okullar hangi tatil ve okullar tatil mi merak ediliyor. Peki, 2022-2023 eğitim öğretim tatil günleri ne zaman? 26-27-28-29-30 Eylül okullar tatil mi?

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2022-2023 eğitim öğretim tatil günleri ne zaman ve okullar tatil mi sorularına yanıt aranıyor. 26-27-28-29-30 Eylül okullar tatil mi öğrenciler tarafından araştırılıyor. Okullar ne zaman tatil ve okullar tatil mi merak ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim tatil günleri ne zaman? 26-27-28-29-30 Eylül okullar tatil mi? soruları gündeme geliyor. 2022-2023 eğitim öğretim tatil günleri ne zaman? 26-27-28-29-30 Eylül okullar tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TATİL GÜNLERİ

  • Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de
  • İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.
  • Öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.
  • Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

OKULLAR TATİL Mİ?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başladı. Akademik takvime göre tatil günleri belirlenmiştir. Ancak okulların tatil olduğu durumda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuru yapılıyor.

2022-2023 eğitim öğretim tatil günleri ne zaman? 26-27-28-29-30 Eylül okullar tatil mi?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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