Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı. Ardından, 2022-2023 eğitim öğretim tatil günleri ne zaman ve okullar tatil mi sorusu gündeme geliyor. Okullar hangi tatil ve okullar tatil mi merak ediliyor. Peki, 2022-2023 eğitim öğretim tatil günleri ne zaman? 26-27-28-29-30 Eylül okullar tatil mi?

2022-2023 eğitim öğretim tatil günleri ne zaman ve okullar tatil mi sorularına yanıt aranıyor. 26-27-28-29-30 Eylül okullar tatil mi öğrenciler tarafından araştırılıyor. Okullar ne zaman tatil ve okullar tatil mi merak ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim tatil günleri ne zaman? 26-27-28-29-30 Eylül okullar tatil mi? soruları gündeme geliyor. 2022-2023 eğitim öğretim tatil günleri ne zaman? 26-27-28-29-30 Eylül okullar tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TATİL GÜNLERİ

Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de

İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

Öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

OKULLAR TATİL Mİ?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başladı. Akademik takvime göre tatil günleri belirlenmiştir. Ancak okulların tatil olduğu durumda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuru yapılıyor.