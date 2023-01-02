2022/2 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, KPSS tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih gündeme geldi. Tercih sonuçlarını kontrol eden adaylar şimdide ÖSYM tarafından gerçekleştirecek yerleştirmelerin sonuçlarını merak ediyor. Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS yerleştirmeleri nasıl yapılıyor? İşte konu hakkıda merak edilenler...

Kpss ortaöğretim, lisans, ön lisans tercih sonuçları için geri sayım başladı. KPSS 2022/2 tercih işlemleri 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar şimdi ise sonuç heyecanı yaşanıyorlar. Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS yerleştirmeleri nasıl yapılıyor? Detaylar haberimizde...

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACK?

2022/2 KPSS tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz döneme göre, 2022/1 KPSS tercih işlemleri 7 Temmuz'da sona ermiş ve sonuçlar 20 Temmuz'da erişime açılmıştı. Buna göre yerleştirme sonuçlarının 2023 Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir çıklama gelirse haberimize yer vereceğiz.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS yerleştirme sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin adaylara posta veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek.