YKS tercihler yapılırken nelere dikkat edilir? YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır? Adayların kaç tercih hakkı var?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler internette en çok "YKS 2021 tercih ekranı ve kılavuzu! YKS 2021 tercih koşulları!" gibi konular hakkında araştırma yaparken en çok merak edilen "YKS tercihleri nereden yapılır? Adayların kaç tercih hakkı var?" sorularına cevap aramakta. YKS 2021 tercih ekranı, tercih kılavuzu ve tercih koşulları ve YKS tercihlerini nasıl yapacağınız ile ilgili detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



YKS Tercihleri ais.osym.gov.tr ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilirler.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

ÖSYM-YKS TERCİH EKRANI

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