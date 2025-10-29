2021 yılında hangi takım şampiyon oldu? Galatasaray'ın 2021 şampiyonluğu çalındı mı?

2020-2021 Süper Lig sezonu, son haftaya kadar büyük bir heyecanla devam etti. Galatasaray ve Beşiktaş, sezon boyunca şampiyonluk yarışında öne çıkan takımlar oldu. Peki 2021 yılında hangi takım şampiyon oldu ve Galatasaray'ın şampiyonluğu hakkında neler konuşuldu? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

2021 YILINDA HANGİ TAKIM ŞAMPİYON OLDU?

2020-2021 Süper Lig sezonunda şampiyon Beşiktaş oldu. Sezon boyunca hem Galatasaray hem de Beşiktaş, 84 puana ulaştı. Ancak genel averajda Beşiktaş, +45 ile Galatasaray'ın +44 averajını geçtiği için şampiyonluk Beşiktaş'ın oldu.

Son haftada Galatasaray sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u 3-1 yense de, Beşiktaş deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek averajla liderliğini korudu ve ligi birinci sırada tamamladı.

2021 YILINDA GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞU ÇALINDI MI?

Galatasaray'ın şampiyonluğu çalınmadı. Galatasaray, sezonu 84 puanla tamamladı ancak Beşiktaş'ın genel averajının daha yüksek olması nedeniyle şampiyonluğu averajla kaybetti. Yani sonuçlar tamamen sahada alınan skorlarla belirlendi ve Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybetmesi tamamen matematiksel bir durumdu.

Bu durum, Galatasaray'ın tarihindeki ikinci averaj kaybı oldu; ilk kez 1985-1986 sezonunda yine Beşiktaş'a averajla kaptırmıştı.

GALATASARAY NE ZAMAN ŞAMPPİYON OLDU?

Galatasaray, tarih boyunca Süper Lig şampiyonluklarını farklı yıllarda kazandı. İlk şampiyonluğu 1961-1962 sezonunda geldi. O tarihten itibaren Süper Lig'de toplamda birçok kez şampiyon olan Galatasaray, özellikle son yıllarda da sık sık ligde üst sıralarda yer aldı. 2021 sezonunda ise ikinci sırada tamamladı, bu nedenle o yıl şampiyonluk yaşayamadı.

GALATASARAY'IN KAÇ YILDIZI VAR?

Galatasaray'ın Süper Lig'deki şampiyonlukları sonucunda kazandığı yıldız sayısı 4'tür. Türkiye'de uygulanan sisteme göre bir takım 5 lig şampiyonluğu kazandığında bir yıldız alıyor. Galatasaray, toplam 22 Süper Lig şampiyonluğu ile bu kurala göre 4 yıldızı formasında taşıyor.