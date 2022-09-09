(2021 TÜİK verilerine göre, Türkiye'de nüfusu...) Kim Milyoner Olmak İster 9 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

9 Eylül Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (2021 TÜİK verilerine göre, Türkiye'de nüfusu bir milyondan fazla olan kaç il vardır?...) Kim Milyoner Olmak İster 9 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! 2021 TÜİK verilerine göre, Türkiye'de nüfusu bir milyondan fazla olan kaç il vardır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 9 EYLÜL CUMA 50 BİN LİRALIK SORUSU

2021 TÜİK verilerine göre, Türkiye'de nüfusu bir milyondan fazla olan kaç il vardır?

A-) 15

B-) 19

C-) 24

D-) 32