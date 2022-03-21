(2021 TÜİK istatistiklerine göre...) Kim Milyoner Olmak İster 21 Mart Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! 2021 TÜİK istatistiklerine göre, bu illerden hangisinin toplam ihracatı daha fazladır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 21 MART PAZARTESİ 200 BİN LİRALIK SORUSU

2021 TÜİK istatistiklerine göre, bu illerden hangisinin toplam ihracatı daha fazladır?

A-) Çorum

B-) Eskişehir

C-) Samsun

D-) Adana

Doğru Cevap : ÇORUM

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