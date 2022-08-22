Masterchef 2022'de bugün ilk kaptanlık oyunu oynanacak. İlk oyunda geçen yılın yarışmacıları yeni yarışmacılara eşlik edecek. Geçen yılın başarılı isimlerinden olan Eren Kaşıkçı kimdir merak edildi. Peki, Masterchef Eren Kaşıkçı kimdir? Masterchef 2021 yarışmacısı Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, nerede çalışıyor? İşte bilgiler...

Masterchef'te bugün programa 22 Ağustos Pazartesi günü geçen yılki yarışmacılar konuk olacak. Geçen sene yarışan yarışmacılar bu yılki yeni yarışmacılara eşlik edecek. Peki, [2021 şampiyonu] Masterchef Eren kimdir? Masterchef 2021 yarışmacısı Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, nerede çalışıyor?

MASTERCHEF EREN KİMDİR?

Eren Kaşıkçı 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Annesinin adı ise Arife'dir. 33 yaşındaki yarışmacı aslen Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunuyor ve babası asker, annesi ise ev hanımıdır. Babasının tayinleri nedeniyle birçok şehirde gezdiğini belirten Kaşıkçı, yarışmaya da Gökçeada'dan katılıyor. Yarışmada öğrendikleri ile bir marka yaratıp insanların sofralarında tariflerinde yer almak istediğini yarışmada ifade etmiştir.

Açık ateş çalışmayı seven yarışmacı MasterChef'te kendini daha çok geliştireceğine ve daha verimli olacağına inanmaktadır.

MasterChef Eren @kizilsakalinmutfag hesabından paylaşımlar yapıyor.