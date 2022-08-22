[2021] Masterchef Tahsin kimdir? Masterchef 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, nerede çalışıyor?

Masterchef 2022'de bugün ilk kaptanlık oyunu oynanacak. İlk oyunda geçen yılın yarışmacıları yeni yarışmacılara eşlik edecek. Geçen yılın başarılı isimlerinden olan Tahsin kimdir merak edildi. Peki, Masterchef Tahsin kimdir? Masterchef 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, nerede çalışıyor? İşte bilgiler...

Masterchef'te bugün programa 22 Ağustos Pazartesi günü geçen yılki yarışmacılar konuk olacak. Geçen sene yarışan yarışmacılar bu yılki yeni yarışmacılara eşlik edecek. Peki, [Masterchef 2021 geçen sene] Masterchef Tahsin kimdir? Masterchef 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, nerede çalışıyor?

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR?

MasterChef Türkiye kadrosuna giren Tahsin Küçük 15 Haziran 1997 Kocaeli doğumludur. 23 yaşındaki Tahsin Küçük aslen Trabzonludur. Kocaeli'de doğan Tahsin Küçük, Ulu Gazi İlköğretim okulunu bitirdikten sonra liseyi de Yunus Emer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır.

El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin Küçük, büyük ihtimalle şampiyon olacağını düşündüğünü belirtti. Bunun bir eleme olduğunu ve elemenin en iyi yemeğini yaptığını ifade etti. 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda şeflere firik keşkeğinde konfit somon hazırlayan ve Jürinin beğenisini kazanan Tahsin Küçük, üç evet oyu alarak sonraki tura geçti.

Sosyal medya platformu Instagram'da @tahsinkucukofficial kullanıcı adıyla yer alan Tahsin'in Instagram'da 17 bin takipçisi bulunmaktadır.

Tahsin Küçük, Masterchef'ten sonra Show TV'de sabah programı yapmaya başlamıştır.