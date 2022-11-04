2021 MasterChef kadrousu! MasterChef geçen sene kadrosu kimler? MasterChef geçen sene kim kazandı?
Gündem Haberleri
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eski sezon yarışmacıları yarışmaya konuk oldu. 2022 MasterChef yarışmasının eski yarışmacılarının kimler olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef geçen sene kadrosu kimler? MasterChef geçen sene kim kazandı? İşte detaylar...
2021 MasterChef kadrousu! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eski sezon yarışmacıları yarışmaya konuk oldu. MasterChef izleyicileri, geçen senenin yarışmacılarını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef geçen sene kadrosu kimler? MasterChef geçen sene kim kazandı? Detaylar haberimizde...
2021 MASTERCHEF KADROSU!
- Fatma Polat
- Milhan Erdem
- Dilara Başaran
- İbrahim Cingözler
- Tunahan Ak
- Şükrü Özsarı
- Hamza Mercimek
- Burcu Önal
- Görkem Demiral
- Hasan Biltekin
- Tahsin Küçük
- Eren Kaşıkçı
- Mert Yılmaz
- Safanur Bol
- Emre Büber
- Sergen Özen
MASTERCHEF GEÇEN SENE KİM KAZANDI?
Masterchef 2021'in şampiyonu Eren Kaşıkçı seçilmiştir.