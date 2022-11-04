2021 MasterChef kadrousu! MasterChef geçen sene kadrosu kimler? MasterChef geçen sene kim kazandı?

2021 MasterChef kadrousu! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eski sezon yarışmacıları yarışmaya konuk oldu. MasterChef izleyicileri, geçen senenin yarışmacılarını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef geçen sene kadrosu kimler? MasterChef geçen sene kim kazandı? Detaylar haberimizde...

2021 MASTERCHEF KADROSU!

Fatma Polat

Milhan Erdem

Dilara Başaran

İbrahim Cingözler

Tunahan Ak

Şükrü Özsarı

Hamza Mercimek

Burcu Önal

Görkem Demiral

Hasan Biltekin

Tahsin Küçük

Eren Kaşıkçı

Mert Yılmaz

Safanur Bol

Emre Büber

Sergen Özen

MASTERCHEF GEÇEN SENE KİM KAZANDI?

Masterchef 2021'in şampiyonu Eren Kaşıkçı seçilmiştir.