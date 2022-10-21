2022 yılında KPSS sınavına giren adaylar KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederken geçmiş yıllarda KPSS sonuçlarının ne zaman açıklandığı merak ediliyor. KPSS sınav sonuçları heyecanla beklenirken sınava giren adaylar geçen sene KPSS'nin ne zaman açıklandığını araştırarak bu seneki sonuç için tahmin yürütüyor. Peki, 2021 KPSS ne zaman açıklandı? 2021 KPSS saat kaçta açıklanmıştı? İşte 2021 KPSS sonuçları hakkında merak edilenler...

2021 KPSS ne zaman açıklandı? sorusu merak ediliyor. 2022 yılında sınava giren adaylar KPSS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından KPSS sonuç tarihi verilse de saat bilgisi verilmedi. Bu nedenle KPSS sınavına giren adaylar geçen sene KPSS'nin ne zaman açıklandığını araştırarak bu seneki sonuç için tahmin yürütüyor.Peki, 2021 KPSS ne zaman açıklandı? 2021 KPSS saat kaçta açıklanmıştı? İşte 2021 KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi!

2021 KPSS NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2021 yılında KPSS sonuçları 16 Eylül tarihinde saat 09:05'te açıklanmıştı. 2022 yılında ise 21 Ekim tarihinde açılanıyorken saat bilgisi henüz verilmedi.