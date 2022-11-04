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2021 İzmir depremi ne zaman oldu? 2021 Yılında gerçekleşen İzmir depremi ne zaman, hangi tarihte oldu?

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2021 İzmir depremi ne zaman oldu? 2021 Yılında gerçekleşen İzmir depremi ne zaman, hangi tarihte oldu?

2021 Yılında gerçekleşen depremlerden birisi de İzmir depremi olmuştu. Yaşanılan deprem sonrasında birçok kişiyi korku ve panik sarmıştı. 2021 Yılı içerisinde birçok depremin yaşandığı İzmir'de sarsıntıların büyüklüğü 5.1'e kadar yükselmişti. Peki, 2021 İzmir depremi ne zaman oldu? 2021 Yılında gerçekleşen İzmir depremi ne zaman, hangi tarihte oldu?

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2021 Yılı içerisinde İzmir'de farklı şiddetlerde depremler meydana geldi. Günümüzde hala 2021 yılında gerçekleşen depremler hakkında detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Sıklıkla araştırılan konular arasında 2021 İzmir depremi ne zaman oldu? Sorusu ve 2021 Yılında gerçekleşen İzmir depremi ne zaman, hangi tarihte oldu? Sorusu da bulunuyor. Peki, 2021 İzmir depremi ne zaman oldu? 2021 Yılında gerçekleşen İzmir depremi ne zaman, hangi tarihte oldu?

2021 İZMİR DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

2021 yılında 5.1 Büyüklüğünde gerçekleşen İzmir depremi 30 Kasım İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00'da meydana gelmişti. İzmir Valisi, Yavuz Selim KÖŞGER bölgede yaşanan deprem ile ilgili; "Urla açıklarında gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki depremde an itibariyle ilimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir.

Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi ve şehrimizi tüm afetlerden korusun" paylaşımında bulunmuştu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem İzmir Gündem Yaşam Haberler

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