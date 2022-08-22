Masterchef 2022'de bugün ilk kaptanlık oyunu oynanacak. İlk oyunda geçen yılın yarışmacıları yeni yarışmacılara eşlik edecek. Geçen yılın başarılı isimlerinden olan Hasan Biltekin kimdir merak edildi. Peki, Masterchef Hasan Biltekin kimdir? Masterchef 2021 yarışmacısı Hasan Biltekin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, nerede çalışıyor? İşte bilgiler...

Masterchef'te bugün programa 22 Ağustos Pazartesi günü geçen yılki yarışmacılar konuk olacak. Geçen sene yarışan yarışmacılar bu yılki yeni yarışmacılara eşlik edecek. Peki, [2021 ikincisi] Masterchef Hasan kimdir? Masterchef 2021 yarışmacısı Hasan Biltekin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, nerede çalışıyor?

MASTERCHEF HASAN KİMDİR?

Masterchef'te 12 Ağustos yapılan yarışmada Hasan'ın tabağı en iyisi seçildi ve ana kadroya girdi.

Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyundadır ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Nevşehir Belediyespor'un mutfak şefliğini yapmaktadır. Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılmıştır ve madalyaları ile kupaları bulunmaktadır.

MasterChef'e 2 kez katılmış bir yarışmacıdır. Geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyip annesinin yanına gitmişti.