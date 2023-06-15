2020 asgari ücret ne kadar olmuştu? 2020 asgari ücret kaç TL ve kaç dolardı?

2023 Asgari ücret belirlenmesine kısa bir süre kala 2020 net asgari ücret ne kadardı, sorusuna yanıt arandı. Milyonlarca çalışan geçmiş yıllara yapılan asgari ücret zam oranlarını ve asgari ücret artışlarını araştırıyor. 2020 Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret indirim AGİ ne kadar oldu? Sorularının yanıtı haberimizde. Peki, Asgari ücret 2020 yılına ne kadar olmuştu? 2020 Asgari ücret zam oranı neydi? 20220 Asgari ücret bürüt ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2020 asgari ücret ne kadardı, sorusuna yanıt aranıyor. 2023 Asgari ücret beli olmasına kısa bir süre kala vatandaşlar yeni askeri ücret merak ederken .geçmiş yıllardaki askeri ücret zam oranlarında araştırıyor. Peki, Asgari ücret 2020 yılına ne kadar olmuştu? 2020 Asgari ücret zam oranı neydi? 2020 Asgari ücret bürüt ne kadar? 2020 net asgari ücret miktarı kaç TL? Detaylar haberimizde...

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin beklenen enflasyon oranının yüzde 3 üzerinde olmak üzere yüzde 15,03 oranında artırıldığını açıklamıştı.

Yapılan yüzde 15,03'lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanan rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.

2020 ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLARA DENK GELİYORDU?

2020 yılında 2 bin 324 lira olan asgari ücret 390 dolara denk geliyordu.

2020 EN DÜŞÜK ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Bakan Selçuk, asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira (en düşük) olduğunu açıkladı.

2020 ASGARİ ÜCRET BRÜT NE KADAR?

Açıklanan resmi rakamlara göre 2020 brüt asgari ücret 2 bin 943 lira olarak belirlendi.

2020 NET ASGARİ ÜCRET MİKTARI KAÇ TL?

2020 yılında geçerli olacak asgari ücret miktarı net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

2020 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NE KADAR OLDU?

Asgari ücret zammının ardından AGİ'nin 2020 yılı en düşük tutarı 220,73 TL, en yüksek tutarı 375,23 TL olarak hesaplandı.