2018 yurt dışı oy sonuçları, oranları ne? AK Parti, CHP 2018'de yüzde kaç oy aldı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise 2018 yurtdışı oy sonuçları, oranları ne? AK Parti, CHP 2018'de yüzde kaç oy aldı? soruları yer alıyor. Peki, 2018 yurtdışı oy sonuçları, oranları ne? AK Parti, CHP 2018'de yüzde kaç oy aldı? İşte detaylar...