2018 yurt dışı oy sonuçları, oranları ne? AK Parti, CHP 2018'de yüzde kaç oy aldı?
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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise 2018 yurtdışı oy sonuçları, oranları ne? AK Parti, CHP 2018'de yüzde kaç oy aldı? soruları yer alıyor. Peki, 2018 yurtdışı oy sonuçları, oranları ne? AK Parti, CHP 2018'de yüzde kaç oy aldı? İşte detaylar...
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında 2018 yurtdışı oy sonuçları, oranları ne? AK Parti, CHP 2018'de yüzde kaç oy aldı sorularına yanıt aradı.
2018 YURT DIŞI OY ORANLARI NE?
Recep Tayyip Erdoğan %60,24
Muharrem İnce %24,53
Selahattin Demirtaş %11,71
Meral Akşener %2,75
Temel Karamollaoğlu %0,58
Doğu Perinçek %0,19