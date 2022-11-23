2022 Dünya Kupası devam ederken izleyiciler geçmiş senelerde kupayı hangi takımlar kazandı merak ediyor. Özellikle 2018 Dünya Kupası finali ve kupanın sahibi merak ediliyor. Peki, 2018 yılında Dünya Kupası'nı hangi ülke kazandı? 2018 Dünya Kupası finalinde kimler karşılaştı? 2018 World Cup şampiyon kim oldu? 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon ülke kim oldu? İşte detaylar...

2018 Dünya Kupası şampiyon olan takım kimdir? FIFA Dünya Kupası, uluslararası alanda futboldan sorumlu en üst düzey yönetim organı olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) üyesi ülkelerin erkek millî takımlarının katılabildiği uluslararası futbol turnuvası. Peki, 2018 Dünya Kupasını kim kazandı, hangi takım? 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde hangi iki takım karşılaştı, kaç kaç bitti, kupayı kim aldı? Ayrıntılar yazımızda...

2018 DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU KİMDİR?

Kupayı, 15 Temmuz 2018 tarihinde oynanan final maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa kazandı. Fransa, bu şampiyonlukla birlikte ikinci kez kupayı evine götürdü.

2018 DÜNYA KUPASI FİNALİ KAÇ KAÇ BİTTİ, KİM KAZANDI?

2022 Dünya Kupası finali Fransa ve Hırvatistan arasında oynandı. Maçı 4-2'lik skorla Fransa kazandı.

2018 Final Sonucu :

FRANSA 4 - 2 HIRVATİSTAN

2018 Dünya Kupası'nda Şampiyon Olan Takım : FRANSA

2018 finalinde atılan goller şu şekilde:

Fransa'nın golleri:

Mandzukic Gol 19' (kk)

Griezmann Gol 38' (pen.)

Pogba Gol 59'

Mbappé Gol 65'

Hırvatistan'ın golleri:

Perišic Gol 29'

Mandzukic Gol 69'

HANGİ TAKIMIN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?

Brezilya : 5 Dünya Kupası aldı (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Almanya : 4 Dünya Kupası aldı (1954, 1974, 1990, 2014)

İtalya : 4 Dünya Kupası aldı (1934, 1938, 1982, 2006)

Arjantin : 2 Dünya Kupası aldı (1978, 1986)

Fransa : 2 Dünya Kupası aldı (1998, 2018)

Uruguay : 2 Dünya Kupası aldı (1930, 1950)

İngiltere : 1 Dünya Kupası aldı (1966)

İspanya : 1 Dünya Kupası aldı (2010)

2018 FIFA DÜNYA KUPASI HAKKINDA BİLGİLER

2018 FIFA Dünya Kupası, 14 Haziran–15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'da düzenlenmiş olan 21. Dünya Kupası organizasyonudur. Turnuvanın ev sahibi, 2 Aralık 2010 tarihinde yapılan oylama sonucunda kazanan Rusya olmuştur. Turnuvadaki maçlar, 11 farklı şehirde ve 12 farklı stadyumda oynanmıştır.

Bu, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı ilk FIFA Dünya Kupası olmuştur. Rusya Futbol Federasyonu tarafından organize edilen turnuva, aynı zamanda Doğu Avrupa'da düzenlenen ilk Dünya Kupası turnuvası olmuştur. Turnuva, tahmini 14,2 milyar doların üzerinde bir maliyetle bugüne kadar düzenlenen en pahalı Dünya Kupası olmuştur.

Turnuvaya katılan 32 takımın 20'si en sonki 2014 yılı etkinliğinde yer alırken, İzlanda ve Panama takımları tarihleri boyunca ilk kez bir Dünya Kupası'nda yer aldılar. Turnuva 14 Haziran 2018'de, ev sahibi Rusya'nın Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup ettiği maç ile başladı. Son şampiyon olan Almanya grup aşamasında elendi, ev sahibi Rusya ise çeyrek finalde Hırvatistan'a karşı elendi. Kupayı, 15 Temmuz 2018 tarihinde oynanan final maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa kazandı. Fransa, bu şampiyonlukla birlikte ikinci kez kupayı evine götürdü.

İngiltere'den Harry Kane, 6 golle turnuva boyunca en çok gol atan oyuncu oldu ve Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Hırvat oyuncu Luka Modric, Altın Top'u kazanarak turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Belçikalı Thibaut Courtois, en iyi performansı gösteren kaleci seçilerek Altın Eldiven'i kazandı. Turnuva boyunca 3 milyondan fazla insanın oyunlara katıldığı tahmin edilmektedir.