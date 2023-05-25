12. cumhurbaşkanını belirlemek için yapılan 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tur var mıydı? 2018 Cumhurbaşkanlığı genel seçimlerinde kim adaydı? AK Parti ve CHP'nin oyları kaçtı? 2018 genel seçimlerinde hangi partiler vardı? İşte, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimine dair detaylar...

2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tur var mıydı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Normal şartlarda 3 Kasım 2019'da yapılması öngörülen 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tur var mıydı? 2018 Cumhurbaşkanlığı genel seçimlerinde kim adaydı? AK Parti ve CHP'nin oyları kaçtı? 2018 genel seçimlerinde hangi partiler vardı?

2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE 2. TUR VAR MIYDI?

Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçim de ayrıca dönemin milletvekilleri de seçildi. 2018 seçimleri ile birlikte başbakanlık makamı kalktı ve başkanlık sisteminin ilk hükûmeti göreve başladı.

2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ADAYLARI KİMDİR?

Dönemin Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığına bir kez daha aday oldu. Selahattin Demirtaş ikinci defa aday olur iken Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek de seçimde cumhurbaşkanı adayı olduklarını duyurdular. Seçimi ilk turda oyların çoğunluğunu alan Erdoğan kazandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TURA NASIL KALIR?

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.

2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE 2. TUR VAR MIYDI?

2018 seçimlerinde ilk turda oyların çoğunluğunu Recep Tayyip Erdoğan almıştır. Bu nedenle ikinci tur gerçekleşmedi.

İşte, 2018 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları: