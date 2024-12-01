2015'te İngiltere'de farklı yaşlarda çocukları olan 2000 aileyle yapılan bir ankette, anne ve babaların çoğu, çocuklarıyla vakit geçirmenin ...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 2015'te İngiltere'de farklı yaşlarda çocukları olan 2000 aileyle yapılan bir ankette, anne ve babaların çoğu, çocuklarıyla vakit geçirmenin en keyifli olduğu yaşın çocukları kaç yaşındayken olduğunu belirtmiştir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

2015'te İngiltere'de farklı yaşlarda çocukları olan 2000 aileyle yapılan bir ankette, anne ve babaların çoğu, çocuklarıyla vakit geçirmenin en keyifli olduğu yaşın çocukları kaç yaşındayken olduğunu belirtmiştir?

A: 3

C: 5

B: 17

D:24

Cevap: B