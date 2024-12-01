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2015'te İngiltere'de farklı yaşlarda çocukları olan 2000 aileyle yapılan bir ankette, anne ve babaların çoğu, çocuklarıyla vakit geçirmenin ...

2015'te İngiltere'de farklı yaşlarda çocukları olan 2000 aileyle yapılan bir ankette, anne ve babaların çoğu, çocuklarıyla vakit geçirmenin ...
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 2015'te İngiltere'de farklı yaşlarda çocukları olan 2000 aileyle yapılan bir ankette, anne ve babaların çoğu, çocuklarıyla vakit geçirmenin en keyifli olduğu yaşın çocukları kaç yaşındayken olduğunu belirtmiştir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 2015'te İngiltere'de farklı yaşlarda çocukları olan 2000 aileyle yapılan bir ankette, anne ve babaların çoğu, çocuklarıy

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 2015'te İngiltere'de farklı yaşlarda çocukları olan 2000 aileyle yapılan bir ankette, anne ve babaların çoğu, çocuklarıyla vakit geçirmenin en keyifli olduğu yaşın çocukları kaç yaşındayken olduğunu belirtmiştir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

2015'te İngiltere'de farklı yaşlarda çocukları olan 2000 aileyle yapılan bir ankette, anne ve babaların çoğu, çocuklarıyla vakit geçirmenin en keyifli olduğu yaşın çocukları kaç yaşındayken olduğunu belirtmiştir?

A: 3

C: 5

B: 17

D:24

Cevap: B

2015'te İngiltere'de farklı yaşlarda çocukları olan 2000 aileyle yapılan bir ankette, anne ve babaların çoğu, çocuklarıyla vakit geçirmenin ...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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