(2015'te ABD merkezli bir kariyer şirketinin...) Kim Milyoner Olmak İster 26 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100Bin TL'lik soru!

26 Ağustos Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (2015'te ABD merkezli bir kariyer şirketinin 270.000'den fazla iş ilanını...) Kim Milyoner Olmak İster 26 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! 2015'te ABD merkezli bir kariyer şirketinin 270.000'den fazla iş ilanını baz alarak yaptığı bir araştırmaya göre, en çok iş başvurusu ve işe alım yapılan gün hangisidir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 26 AĞUSTOS CUMA 100 BİN LİRALIK SORUSU

2015'te ABD merkezli bir kariyer şirketinin 270.000'den fazla iş ilanını baz alarak yaptığı bir araştırmaya göre, en çok iş başvurusu ve işe alım yapılan gün hangisidir?

A-) Pazartesi

B-) Salı

C-) Perşembe

D-) Cuma