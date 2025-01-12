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2015'te, 63 ülkede yapılan bir araştırmada, "Tuvaletten sonra ellerinizi su ve sabunla yıkar misiniz?" sorusuna yüzde 50'yle en az "Evet" cevabı veren

2015'te, 63 ülkede yapılan bir araştırmada,
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 2015'te, 63 ülkede yapılan bir araştırmada, "Tuvaletten sonra ellerinizi su ve sabunla yıkar misiniz?" sorusuna yüzde 50'yle en az "Evet" cevabı veren Avrupa ülkesi hangisi olmuştur? sorusunun cevabı araştırıldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 2015'te, 63 ülkede yapılan bir araştırmada, "Tuvaletten sonra ellerinizi su ve sabunla yıkar misiniz?" sorusuna yüzde 50'yle en az "Evet" cevabı veren Avrupa ülkesi hangisi olmuştur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

2015'TE, 63 ÜLKEDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMADA, "TUVALETTEN SONRA ELLERİNİZİ SU VE SABUNLA YIKAR MİSİNİZ?" SORUSUNA YÜZDE 50'YLE EN AZ "EVET" CEVABI VEREN AVRUPA ÜLKESİ HANGİSİ OLMUŞTUR?

A: İsveç

B: Yunanistan

C: Romanya

D: Hollanda

Cevap : D

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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