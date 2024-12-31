2015, 2016 ve 2017'de ABD'de köpeği olanlarla yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre, hangisinin oranı daha fazladır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 2015, 2016 ve 2017'de ABD'de köpeği olanlarla yapılan anketlerdenelde edilen sonuçlara göre, hangisinin oranı daha fazladır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

2015, 2016 VE 2017'DE ABD'DE KÖPEĞİ OLANLARLA YAPILAN ANKETLERDENELDE EDİLEN SONUÇLARA GÖRE, HANGİSİNİN ORANI DAHA FAZLADIR?

A: İlk buluşmaya köpeğini de götürenler

B: Köpeğini evde bıraktığında ağlayanlar

C: Köpeğinin doğum gününü kutlayanlar

D: En çok fotoğrafladığı, köpeği olanlar

Cevap: D