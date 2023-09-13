Soma maden faciası ne zaman oldu? 2014 Soma maden ocağı faciası neden olmuştu, kaç kişi öldü?

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken göçükten yaralı olarak çıkarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından ise 2014 Soma maden faciası ne zaman, nerede olmuştu? Soma maden ocağı faciası neden olmuştu, kaç kişi öldü? soruları gündeme geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Madende 280 kişinin bulunduğu, göçükten 4 kişinin etkilendiği, birinin canlı kurtarıldığı ve 2 kişiden de ses alındığı öğrenildi. Peki, 2014 Soma maden faciası ne zaman, nerede olmuştu? Soma maden ocağı faciası neden olmuştu, kaç kişi öldü?

2014 SOMA MADEN FACİASI NE ZAMAN, NEREDE OLMUŞTU?

Soma Faciası, 13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin Manisa ilinin Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan madencilik kazası. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti. Soma Holding şirketlerinden Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen maden ocağında, patlamaya elektrikli ekipmanların sebep olduğundan şüphelenildi. Yangın, vardiya değişimi sırasında meydana geldi ve 787 işçi patlama sırasında yer altında kaldı. 17 Mayıs 2014'te, toplamda 301 kişinin hayatını kaybettiği ve içeride kimse kalmaması sebebiyle kurtarma çalışmalarının sona erdiği açıklandı.

Türkiye'de madenciler, 2013 yılı sonunda ülkedeki tehlikeli çalışma koşullarını protesto etti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilgili madenin güvenliğinin araştırılması teklifini facianın gerçekleşmesinden yalnızca yirmi gün önce reddetti. Facianın gerçekleşmesinden sonra Türkiye'de üç günlük ulusal yas ilan edildi. Ülke halkı faciadan dolayı çeşitli tepkiler gösterdi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Soma'da protestolara maruz kaldı. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki gün ve Pakistan'da bir gün ulusal yas ilan edildi.