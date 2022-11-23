2022 Dünya Kupası devam ederken izleyiciler geçmiş senelerde kupayı hangi takımlar kazandı merak ediyor. Özellikle 2014 Dünya Kupası finali ve kupanın sahibi merak ediliyor. Peki, 2014 yılında Dünya Kupası'nı hangi ülke kazandı? 2014 Dünya Kupası finalinde kimler karşılaştı? 2014 World Cup şampiyon kim oldu? 2014 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon ülke kim oldu? İşte detaylar...

2014 Dünya Kupası şampiyon olan takım kimdir? FIFA Dünya Kupası, uluslararası alanda futboldan sorumlu en üst düzey yönetim organı olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) üyesi ülkelerin erkek millî takımlarının katılabildiği uluslararası futbol turnuvası. Peki, 2014 Dünya Kupasını kim kazandı, hangi takım? 2014 FIFA Dünya Kupası finalinde hangi iki takım karşılaştı, kaç kaç bitti, kupayı kim aldı? Ayrıntılar yazımızda...

2014 DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU KİMDİR?

Turnuvanın şampiyonu, 13 Temmuz 2014 tarihindeki final maçında Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden Almanya olmuştur.

2014 DÜNYA KUPASI FİNALİ KAÇ KAÇ BİTTİ, KİM KAZANDI?

2022 Dünya Kupası finali Almanya ve Arjantin arasında oynandı. Maçı 1-0'lık skorla Almanya kazandı.

2014 Final Sonucu :

ALMANYA 1 - 0 ARJANTİN

2014 Dünya Kupası'nda Şampiyon Olan Takım : ALMANYA

2014 finalinde atılan goller şu şekilde:

Almanya'nın golleri:

Götze Gol 113'

HANGİ TAKIMIN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?

Brezilya : 5 Dünya Kupası aldı (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Almanya : 4 Dünya Kupası aldı (1954, 1974, 1990, 2014)

İtalya : 4 Dünya Kupası aldı (1934, 1938, 1982, 2006)

Arjantin : 2 Dünya Kupası aldı (1978, 1986)

Fransa : 2 Dünya Kupası aldı (1998, 2018)

Uruguay : 2 Dünya Kupası aldı (1930, 1950)

İngiltere : 1 Dünya Kupası aldı (1966)

İspanya : 1 Dünya Kupası aldı (2010)

2014 FIFA DÜNYA KUPASI HAKKINDA BİLGİLER

2014 FIFA Dünya Kupası, 12 Haziran 2014 ile 13 Temmuz 2014 tarihleri arasında Brezilya'da organize edilmiş olan 2. ve FIFA Dünya Kupası tarihinde düzenlenmiş 20. turnuvadır. Turnuvanın FIFA tarafından Güney Amerika'da düzenlenmesine karar verildikten sonra, 30 Ekim 2007'de oylamaya katılan tek ülke olarak Brezilya'nın ev sahipliği yapması kararlaştırılmış ve 17 Kasım 2007'de FIFA tarafından turnuvaya Brezilya'nın ev sahipliği yapacağı açıklanmıştır. Brezilya, 1950 yılından sonra ikinci defa bir Dünya Kupası organizasyonunu düzenlemiştir. Bu organizasyon, 1978 yılındaki turnuvaya Arjantin'in ev sahipliğinden beri Güney Amerika'da düzenlenmiş olan ilk turnuva oldu. Aynı zamanda Brezilya; Meksika, İtalya, Fransa ve Almanya'dan sonra turnuvayı ikinci kez düzenlemiş olan ülkeler arasına katılmıştır.

32 ülkenin millî takımları, Brezilya'daki bu Dünya turnuvasında mücadele edebilmek için 2011 yılının Haziran ayında başlayan eleme turnuvalarında mücadele etmişlerdir. 15 Ekim 2013 tarihinde eleme grupları tamamlanmış ve turnuvaya katılan ülkeler belli olmuştur. Toplam 64 maç, yeni inşa edilmiş veya modernize edilmiş olan ve toplam 12 farklı şehirde bulunan 12 stadyumda oynanmıştır.

19 Şubat 2013 tarihinde FIFA, 2014 Dünya Kupası'nda gol çizgisi teknolojisini uygulamaya karar verdiğini açıklamıştır.

Turnuva, grup maçları ile başlamıştır. Açılış maçında ev sahibi Brezilya, 1-0 geriye düştüğü maçta Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etmiştir.

Ev sahibi ülke ile daha önce dünya şampiyonu olmuş tüm takımlar, 1930 yılındaki ilk Dünya Kupası'ndan beri (Uruguay, İtalya, Almanya, İngiltere, Arjantin, Fransa ve İspanya) organizasyonda mücadele etme hakkı kazanmışlardır. Turnuva başlamadan önceki son şampiyon olan İspanya, 2010 FIFA Dünya Kupası Finali'nde Hollanda'yı 1-0 mağlup ederek organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazanmıştır. Öte yandan, Güney Amerika'da düzenlenen önceki dört Dünya Kupası'nı da Güney Amerika takımları kazanmıştır.

Turnuvanın şampiyonu, 13 Temmuz 2014 tarihindeki final maçında Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden Almanya olmuştur. Almanya, bu şampiyonlukla birlikte kupayı dördüncü kez kazanmıştır.