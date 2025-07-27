Programın son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerde büyük bir ilgi yarattı. Yarışmacının kararını bekleyen seyirciler, bir yandan da cevapların doğruluğunu kendileri kontrol etmeye çalıştı. Öğretici bir eğlence sunan Kim Milyoner Olmak İster, ekran başındakilere yarışmacı gibi düşünme fırsatı veriyor. Bu durum, programı sıradan bir bilgi yarışmasından öteye taşıyor. Peki, 2013'te hangi ülkede bilime verdikleri katkılardan ötürü deney farelerini onurlandırmak adına dikilmiş, insan biçiminde, gözlüklü ve bir çift DNA sarmalı örerken tasvir edilen bir fare heykeli vardır?

2013'TE HANGİ ÜLKEDE BİLİME VERDİKLERİ KATKILARDAN ÖTÜRÜ DENEY FARELERİNİ ONURLANDIRMAK ADINA DİKİLMİŞ, İNSAN BİÇİMİNDE, GÖZLÜKLÜ VE BİR ÇİFT DNA SARMALI ÖRERKEN TASVİR EDİLEN BİR FARE HEYKELİ VARDIR?

A: Kanada

B: Rusya

C: ABD

D: Çin

Cevap : B

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller sunan efsanevi yarışma, atv ekranlarında heyecanını sürdürüyor! Toplamda 13 sorudan oluşan yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'nin sahibi oluyor.

Yarışma boyunca belirli aşamalarda önemli baraj soruları bulunuyor. İlk önemli baraj olan 2. soruda 5.000 ₺, 7. soruda ise 50.000 ₺ kazanılıyor. Son soruya kadar ilerleyenler, 13. soruyu doğru bilerek büyük ödülü kazanma şansını yakalıyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, son geçilen baraj ödülü yarışmacıya veriliyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada çekilerek en son doğru bildiği sorunun ödülünü alabiliyor.

Bu benzersiz formatıyla Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere hem bilgi hem de heyecan dolu anlar yaşatıyor!