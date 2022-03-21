2013 Asgari Ücret ne kadar? 2013'de asgari ücret ne kadardı, kaç TL'ydi?
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Asgari ücret rakamları yıllara göre merak ediliyor. Geçmiş yıllardan günümüze asgari ücret rakamlarını kıyaslamak isteyen vatandaşlar 2013 asgari ücret ne kadar merak ediliyor. Peki, 2013 yılında asgari ücret ne kadardı? 2013'de asgari ücret kaç liraydı? İşte detaylar...
2013 yılında asgari ücret ne kadardı? Asgari ücret rakamları yıllara göre merak ediliyor. Geçmiş yıllardan günümüze asgari ücret rakamlarını kıyaslamak isteyen vatandaşlar 2013 asgari ücret ne kadar merak ediliyor. Peki, 2013 yılında asgari ücret ne kadardı? 2013'de asgari ücret kaç liraydı? İşte detaylar...
Asgari ücret 2013 yılında net 803,68 TL; brüt 1021,50 TL idi.
- ASGARİ ÜCRET 5.004,00
- SGK PRİMİ% 14 700,56
- İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04
- KESİNTİLER TOPLAMI 750,60
- NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40
- ASGARİ ÜCRET 5.004,00
- SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 775,62
- İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 100,08
- İŞVERENE TOPLAM MALİYET 5.879,70
Yıllar içinde değişen asgari ücret tablosu şekildeki gibidir;
Sizce asgari ücrete zam gelecek mi? #AsgariÜcret | #Zam | #AsgariÜcretArtacakMı— Haberler (@Haberler) March 21, 2022
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