2012'de Zac adlı bir papağan bir dakikada kaç teneke içecek açarak Guinness Dünya Rakorlar kitabına girmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 22 Ekim Sorus

22 Ekim Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada 2012'de Zac adlı bir papağan bir dakikada kaç teneke içecek açarak Guinness Dünya Rakorlar kitabına girmiştir sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 22 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 300 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya 2012'de Zac adlı bir papağan bir dakikada kaç teneke içecek açarak Guinness Dünya Rakorlar kitabına girmiştir Kim Milyoner Olmak İster 22 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 300 Bin TL'lik soru! Hangisi 2012'de Zac adlı bir papağan bir dakikada kaç teneke içecek açarak Guinness Dünya Rakorlar kitabına girmiştir hangisinin sözlük tanımıdır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 22 EKİM PAZAR 300 BİN LİRALIK SORUSU

• A-) 15

• B-) 35

• C-) 55

• D-) 75

Doğru Cevap: B