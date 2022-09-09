(2012'de New York'ta düzenlenen uluslararası...) Kim Milyoner Olmak İster 9 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

9 Eylül Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (2012'de New York'ta düzenlenen uluslararası bir sosisli sandviç yeme yarışmasında, kadınlarda, 10 dakikada 45 tane yiyerek rekor kıran Sonya Thomas o sırada yaklaşık kaç kiloydu?) Kim Milyoner Olmak İster 9 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!