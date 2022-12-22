2011 asgari ücret ne kadardı? 2011 asgari ücret kaç TL? Asgari ücret yıllara göre değişimi!

Asgari ücret vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2022 yılının asgari ücret açıklamasına az zaman kala vatandaşlar geçmiş yıllardaki asgari ücretin ne kadar olduğunu merak etti ve arama motorlarında 2011 asgari ücret ne kadardı? 2011 asgari ücret kaç TL? sorularını araştırdı. İşte asgari ücret yıllara göre değişimi!

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret açıklamasın az zaman kalmasıyla beraber vatandaşlar asgari ücret hakkında araştırmalara başladı. Merak edilenler arasında ise 2011 asgari ücret ne kadardı? 2011 asgari ücret kaç TL? soruları yer alıyor. Peki, 2011 asgari ücret ne kadardı? İşte asgari ücret ile ilgili tüm merak edilenler...

2011 ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

2011 yılında asgari ücret Resmi Gazete'de şöyle açıklandı;

" Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işveren-hükümet kesimi temsilcileri, 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir aylık asgari ücretini 1 Ocak-30 Haziran 2011 tarihleri arasında brüt 796,50 ve net629,95 lira, 1 Temmuz-31 Aralık 2011 tarihleri arasında ise brüt 837,00 lira ve net 658,95 lira olarak, oy çokluğuyla belirlemiştir."

ASGARİ ÜCRETTE NET VE BRÜT MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Hesaplamalar kural olarak brüt ücret üzerinden yapılır. Önce işçinin brüt çıplak yevmiyesi belirlenir. Toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılır. Ücretin haftalık olarak ödendiği hallerde aylık ücretin bulunması için önce günlük ücret bulunmalıdır. Haftalık ücret önce 7'ye bölünerek günlük ücret daha sonra 30 ile çarpılmak suretiyle aylık ücret bulunur. Haftalık ücretin 4 hafta ile çarpılması hatalı hesaplamadır.