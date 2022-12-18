Birçok farklı ülkenin katılmakta olduğu ve her düzenlendiğinde farklı bir ülkenin ev sahipliği yapmakta olduğu Dünya kupasının 2010 yılında nerede yapıldığı merak ediliyor ve 2010 Dünya kupası nerede yapıldı? Şeklinde araştırılıyor. Peki, 2010 Dünya kupası nerede yapıldı? 2010 Dünya kupası hangi ülkede yapıldı?

2022 Dünya Kupası heyecanı Katar'da devam ederken bir yandan da futbolseverler tarafından 2010 Dünya kupası nerede yapıldı? Sorusu merak ediliyor ve arama motorları üzerinde araştırılıyor. Bu haberimizde merak edenler sporseverler tarafından 2010 Dünya kupası nerede yapıldı? Sorusu araştırılıyor. Peki, 2010 Dünya kupası nerede yapıldı? 2010 Dünya kupası hangi ülkede yapıldı?

2010 DÜNYA KUPASI NEREDE YAPILDI?

2010 yılında gerçekleştirilen Dünya Kupası Güney Afrika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Güney Afrika'da devam eden 2010 Dünya Kupası'nda grup maçlarının ve ikinci tur müsabakalarının mücadele seyir zevki açısından bekleneni vermediği de Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener tarafından belirtilmişti.